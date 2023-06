Dziesięć dni, które wstrząsnęło prezydentem [OPINIA]

Zaniepokojenie ustawą wyraził też ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński oraz amerykański Departament Stanu - odpowiednik naszego MSZ. Duda w zeszłą środę mówił w wywiadzie dla Bloomberga, że "nie rozumie zarzutów naszych sojuszników" i proponował, że może wyjaśnić prezydentowi Bidenowi, co tak naprawdę znajduje się w ustawie. Jeśli jednak do jakiejś rozmowy z Amerykanami doszło, to biorąc pod uwagę nowelizację zgłoszoną przez prezydenta w piątek, to raczej oni przekonali Andrzeja Dudę do zmiany zdania niż odwrotnie.