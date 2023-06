"Nie rozpoczęła kadencji". Niespodziewane słowa Zolla o Przyłębskiej

"Prezydent złamał konstytucję"

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego wyjaśnia też, że akt łaski zastosowany przez prezydenta w obecnej sytuacji "nie wywołuje skutków prawnych". – To jest akt prawny bez znaczenia, bo prezydent nie miał tej kompetencji – mówi. Profesor Zoll nie ma wątpliwości, że "prezydent naruszył konstytucję" i jest to "podstawa do sformułowania wniosku do Trybunału Stanu". – Ewentualne rozstrzygnięcie Trybunału Stanu to oczywiście już jego decyzja.