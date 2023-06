"Początek większego kryzysu". Duda obrażony na Amerykanów?

"Forma rozczarowania"

- Gdyby Kancelaria Prezydenta chciała, termin na pewno by się znalazł. Czytam to jako sygnał braku chęci do spotkania z amerykańskimi inwestorami. Myślę, że to forma rozczarowania postawą amerykańskiej administracji wobec "lex Tusk" – mówi w rozmowie z WP Ryszard Schnepf. Były ambasador Polski w USA nie ma wątpliwości, że takie sygnały świadczą o zgrzycie na linii Warszawa-Waszyngton.