Orędzie Andrzeja Dudy. Prezydent zabrał głos

- Dokładnie 20 lat temu odbyło się referendum ws. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 7 i 8 czerwca 2003 roku Polacy podjęli historyczną decyzję. Przytłaczającą większością opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii, a tym samym potwierdzili przynależność Polski do świata Zachodu - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu, wygłoszonym we wtorek w Pałacu Prezydenckim.