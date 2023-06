Kamiński i Wąsik wrócą na ławę oskarżonych. Sprawił to adwokat Andrzeja Leppera

Rozmówca WP zastrzega, iż nie czuje się człowiekiem, który sadza na ławę oskarżonych dwójkę ministrów Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski (takie komentarze padły już w mediach społecznościowych). - Stan sprawy to konsekwencja rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Co teraz? Będę kontynuował to, co zapowiedziałem w apelacji. Domagam się surowszych kar więzienia niż orzeczone poprzednio - dodaje dr Ryszard Lubas.