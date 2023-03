Nazywają go "młodym Lepperem". Renata Beger zabrała głos

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, od kilku lat przedstawia się jako obrońca polskiej wsi. Część ekspertów sugeruje, że w ten sposób próbuje nawiązać do politycznych sukcesów Andrzeja Leppera i Samoobrony. O to, czy Kołodziejczak ma szansę na bycie "młodym Lepperem" w programie "Tłit" WP pytana była wieloletnia współpracowniczka zmarłego polityka i działaczka Samoobrony - Renata Beger. - Nie, absolutnie nie. To są zupełnie inne osobowości. Inna klasa, zupełnie - mówiła. Na pytanie, kto w tym porównaniu wypada lepiej, Beger nie miała wątpliwości, wskazując na Leppera. - Michał Kołodziejczak pracuje ciężko, na pewno (...), ale jest nam nie po drodze - podkreślała Beger.