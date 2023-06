Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Lawina komentarzy po decyzji Sądu Najwyższego

- Potwierdza to TK i jednoznacznie wynika to z konstytucji z art.139. Decyzja Sądu Najwyższego to w istocie swej działanie antykonstytucyjne i wbrew obowiązującemu porządkowi prawnemu - powiedział. Bochenek stwierdził też, że decyzja SN nie ma żadnej podstawy prawnej i "zmierza do kwestionowania porządku demokratycznego w czystej postaci".