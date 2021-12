Kto decydował o użyciu Pegasusa? Oto krąg podejrzanych

Recydywa?

Jeśli przy zleceniu kontroli operacyjnej nie dochowano procedur, to - jak podkreśla "GW" - dla Kamińskiego i Wąsika nie byłaby to pierwszyzna. Gdy obaj panowie stali na czele CBA, to podległa im instytucja fałszowała wnioski do sądów i "wyłudzała" zgodę na inwigilację. W marcu 2015 roku zostali za to obaj skazani przez sąd pierwszej instancji na trzy lata więzienia.