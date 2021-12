Brejza o szczegółach inwigilacji Pegasusem. "Służby podsłuchiwały służby"

TVP manipulowała treściami wiadomości wykradzionych z telefonu Brejzy?

To, że SMS-y z telefonu Brejzy zostały przez TVP zmanipulowane, wyszło na jaw, gdy poseł postanowił złożyć własne zawiadomienie do prokuratury - miało to miejsce 22 września 2019 roku. Wówczas oddał swoją komórkę do ekspertyzy i wykonał kopię jego zawartości, którą zabezpieczył notarialnie. TVP publikowała treść wiadomości z telefonu polityka, choć ten nigdy jej nikomu nie udostępniał. Aparat nie był też zabezpieczony do żadnego postępowania.