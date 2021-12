Giertych szpiegowany. "To jest coś, co umieszcza sprawcę w klubie dyktatorów"

Badacz odpowiedział też, co sprawa inwigilacji Romana Giertycha mówi mu o Polsce. Jak stwierdził, "jest zaniepokojony". - Patrząc z boku, nawet pobieżnie, wygląda to bardzo źle z tym obieraniem za cel. To jest coś, co umieszcza sprawcę, kimkolwiek by nie był, w klubie dyktatorów i autokratów. To jest naprawdę fatalne towarzystwo - powiedział John Scott-Railton w rozmowie z TVN24.