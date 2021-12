Olga Semeniuk o sprawie Brejzy: to temat zastępczy. Ja nie mam żadnego problemu z inwigilacją osób publicznych

Pegasus to oprogramowanie szpiegujące izraelskiej firmy NSO Group, który, przynajmniej teoretycznie, miał być używany do śledzenia działań grup terrorystycznych przestępczych. Tymczasem niedawno wybuchł międzynarodowy skandal, ponieważ okazało się, że wiele rządów na całym świecie używała go do inwigilacji opozycji i dziennikarzy. W tym gronie znalazła się także obecna ekipa rządząca Polską.