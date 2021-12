Kaczyński "półżartem" odpowiada na aferę z Pegasusem. Brejza ripostuje, ale na serio

W październiku na konferencji prasowej prezesa PiS wydało się, że Kaczyński korzysta z Nokii 3310. To odświeżona w 2017 roku wersja telefonu sprzed 20 lat. Nie posiada on współczesnego systemu operacyjnego, licznych aplikacji z geolokalizacją, co według ekspertów czyni telefon trudniejszym w namierzeniu współczesnymi narzędziami inwigilacyjnymi. Aparat gromadzi też mniej danych o aktywnościach użytkownika.