Bruksela uderza w "lex Tusk". "Sprawa dotyczy wolnych wyborów"

- Termin wyznaczony polskiemu rządowi na odpowiedź na wezwanie jest bardzo krótki. Zwykle jest to termin dwóch miesięcy, w przypadku Sądu Najwyższego skrócono ten termin do miesiąca. Teraz mają to być zaledwie trzy tygodnie. To dlatego, by postępowanie naruszeniowe było skuteczne, a nie było tylko teoretycznym postępowaniem, które zakończy się po wyborach - wyjaśnia.