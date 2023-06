Bruksela zareagowała na "lex Tusk". Lawina komentarzy

Jest to pierwszy etap procedury naruszeniowej. KE będzie teraz oczekiwała na wyjaśnienia polskich władz ws. nowego prawa. Jeśli uzna, że są one niewystraczające, może przejść do drugiego etapu - wyśle kolejny list z prośbą o usunięcie uchybienia. Gdyby następna odwiedź kraju nie wyjaśniła wątpliwości komisarzy lub kraj nie usunąłby uchybienia, KE może skierować skargę do TSUE.