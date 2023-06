Też mają "lex Tusk"? Po słowach prezydenta mamy oświadczenie

"Doświadczenie z działalności komisji pokazuje, że rzekome pytania bez odpowiedzi są zawsze wykorzystywane przez ugrupowania skłonne do konstruowania rzekomych skandali. Z reguły nie ma to nic wspólnego z tymi 'skandalami' i są one obalane. Jednak negatywne tytuły pozostają już wydrukowane" - pisze wiceprzewodniczący, co można potraktować jako przestrogę do wykorzystywania instytucji do walki politycznej.