Pomysł Andrzeja Dudy zaskakuje PiS. W partii wysyłają SMS-y pełne złośliwości

Jak mówi, "jedyne, co było pozytywnego w orędziu, to to, że Andrzej Duda już się chyba pogodził, że jego obóz przegra wybory i teraz na siłę kombinuje, jak to chciałby być podmiotem w polityce zagranicznej". - Jeśli ktoś chce poważnie podchodzić do swojej inicjatywy ustawodawczej, to najpierw kładzie papiery na stół, zaprasza liderów, mówi: chcę coś zrobić ponad podziałami. Inaczej to jest stand up - twierdzi Budka.