Dziennikarz TVN24 zaskoczył minister w studiu. "Jestem bardzo niezadowolona"

- Trudno mi się odnieść do tego, co zrobi Sąd Okręgowy, do którego ta sprawa wraca. Musi wziąć pod uwagę stan prawny i orzecznictwa, którego SN raczył nie uwzględnić. SN odwołał się wyłącznie do wyroku ws. sporu kompetencyjnego, zapominając, że sprawa dotycząca prawa łaski była dwukrotnie rozstrzygana przez TK w wyrokach ostatecznych - tłumaczyła minister z kancelarii prezydenta.