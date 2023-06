Prezydent szykuje się na przegraną PiS? Projekt Dudy z orędzia zaskoczył nawet rząd

Gazeta zwracała uwagę, że wówczas to prokurator krajowy miałby być po zmianach dysponentem budżetu. To on podejmowałby decyzje osobowe i sprawował nadzór nad sprawami prowadzonymi w Prokuraturze Krajowej, a nie można byłoby go odwołać bez zgody prezydenta. Resort sprawiedliwości utrzymywał, że chodzi o "doprecyzowanie przepisów".