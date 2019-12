Dziennikarz Cezary Gmyz nazwał Małgorzatę Gersdorf "szlampą". Jest decyzja prokuratury

"Szlampa" - tak o pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf napisał w mediach społecznościowych Cezary Gmyz. Dziennikarz nie poniesie konsekwencji. Sprawa została umorzona.

Dziennikarz nie odpowie za słowa: "Sorry ale jak słyszę, że taka szlampa jak I prezes SN robi za wzór cnót, to mi się miesiączka cofa”. "Schlampe" to niemiecki wulgaryzm oznaczający szmatę, s..ę czy zdzirę.