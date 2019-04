"Dzienniczki Kaczyńskiego". Prezes traktuje posłów PiS jak uczniów

Jarosław Kaczyński znalazł sposób na zdyscyplinowanie polityków PiS. Prezes założył działaczom "dzienniczki", by zmobilizować ich do pracy w terenie przed wyborami.

Wszystko wskazuje na to, że "dzienniczki Kaczyńskiego" weszły już w życie. Jak podaje "Fakt", wspomniany "dzienniczek" to tak naprawdę tzw. karta pracy posła. Ma formę tabelki, w której polityk ma wypisać m.in. jakie spotkania zorganizował w terenie, ile razy, kto z PiS na nich się zjawił oraz jaka była frekwencja. Co ciekawe, pojawiła się również rubryczka "uwagi". I to ona okazała się najbardziej problematyczna.