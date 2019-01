Dyrekcja zaprosiła do szkoły policjantkę. Dzieci były przerażone, płakały

W czasie zajęć z ósmoklasistami policjantka zaczęła straszyć uczniów. Groziła, że wpisze ich dane do Krajowego Rejestru Karnego. Prosiła także o nazwiska rodziców. Dzieci były przerażone. W sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wychowawczyni klasy oraz uczniowie relacjonują, że funkcjonariuszka była wrogo nastawiona i zastraszała ósmoklasistów. Gdy nie spodobało jej się ich zachowanie, zażądała od nich podania danych osobowych. Groziła, że dane dzieci zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Karnego, a wtedy stracą możliwość skończenia dobrej szkoły i pracy, a ich rodzice mogą zostać zwolnieni z pracy.

Rodzice uczniów zgłosili skargę na policjantkę. Relacjonowali, że ich dzieci po powrocie do domu płakały i były wystraszone. Działania w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, którego dyrektorka szkoły poprosiła o wyjaśnienie sprawy u komendanta policji. Biuro RPO zwróciło się do komendanta m.in. o informację o ewentualnych działaniach podjętych wobec policjantki, w celu zapewnienia, by kolejne szkolenia odbyły się w sposób odpowiedni dla uczniów.