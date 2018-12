Dwa jagniątka skradziono z żywej szopki w Brudzewku

Nieznany sprawca ukradł dwie kilkutygodniowe owieczki z żywej szopki w Brudzewku (woj. wielkopolskie). W zagrodzie została ich matka, karmiąca owca.

Radna podkreśla, że żywa szopka powstała 15 lat temu i nigdy dotąd nikt nic z niej nie ukradł. "Dla mnie i mieszkańców niezrozumiałym jest to, jak bezgraniczna jest głupota ludzka i do czego może być zdolny człowiek. Uczynił to człowiek okrutny, człowiek bez serca" - napisała.