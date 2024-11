Duda poleci do Trumpa? Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta

- Urzędnicy kancelarii podejmowali pewne działania analizujące jak by to mogło wyglądać, jaka byłaby długość przelotu i tak dalej - w taki nieformalny sposób sprawdzający na przyszłość. Ale to tylko tyle, no bo trzeba być gotowym - mówił Pawlak. Zaznaczył również, że dotychczas nie odbyła się rozmowa telefoniczna między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem elektem Donaldem Trumpem.