Prezydent aż podniósł głos. Mówił o "chaosie" i "złamaniu" zasad w TVP

- Po raz pierwszy po 1989 r. doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych - mówił w noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda komentując zmiany w mediach. - Wzywam koalicję rządową, by zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne - dodał.