Dosłownie zjechał po chodniku. Internauci płaczą ze śmiechu

Przewrotka na lodzie – nie ma chyba osoby, której to nie spotkało. Ale żeby wywrócić się jak Kanadyjczyk z filmiku podbijającego sieć, trzeba mieć prawdziwego pecha. A może szczęście? Internauci na całym świecie bawią się przednio, oglądając jego zmagania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kanadyjczyk kontra oblodzony chodnik - nowy hit internetu (Screen / Imgur)

Nieznany mężczyzna z Montrealu tak dzielnie walczył z lodem, że jest bohaterem tysięcy osób. To jak zjeżdża po chodniku nazywają czystą poezją. Można podejrzewać, że on sam nigdy by w taki sposób nie określił licznych upadków, ale chyba był z siebie dumny. Wystarczy popatrzeć.

Zaczyna się niewinnie – bohater "virala" schodzi wolno chodnikiem, kiedy robi ten jeden, fatalny krok. Leci do przodu, bezradnie wymachując rękami, co w niczym mu nie pomaga. Sekundy dzielą go od upadku. I kiedy sądzi się, że lód jest górą, mężczyzna wstaje, jakby chciał rzucić rękawicę. Zabawa zaczyna się od początku, choć na nowym poziomie. Przewrotka goni już przewrotkę, emocje sięgają zenitu – finał, choć łatwy do przewidzenia, wywołuje ciarki.

Filmik po 24 godzinach od publikacji miał 1 mln wyświetleń. Internauci okazali wsparcie bohaterowi, pisząc m.in.: "Szkoda, że nikt nie posypał tego chodnika solą", "Jak on wróci do domu?" czy "Oglądanie go sprawia, że bolą mnie plecy". Trudno się pod tym nie podpisać, jednocześnie płacząc ze śmiechu.