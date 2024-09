Dopiero teraz dotarło tu wojsko. Skala potrzeb jest ogromna

Kiedy dzwoniliśmy do urzędniczki, sama razem z innymi osobami rozwoziła wiadra i łopaty. - Jesteśmy cały czas w trasie. Odbieramy sprzęt i rozwozimy go dalej. To się nie skończy na dniach. Tu będzie pracy na kilka miesięcy - podkreśla. Oprócz sprzętu gmina rozpoczęła także rozwożenie ciepłych posiłków do rodzin w miejscowościach odciętych od świata.