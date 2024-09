Dramatyczna relacja matki. "Wkoło woda. Córka leży pod respiratorem"

- Żyję w strachu o córkę. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Leży pod respiratorem, ma podłączony tlen i ssak do odsysania flegmy, której w sytuacjach stresowych zbiera się bardzo dużo. Jest karmiona przez PEG. Przez ostatni rok jej stan się pogorszył. By aparatura działała, potrzebujemy prądu. Boję się pomyśleć, co się stanie, jeśli go zabraknie. Nie mamy agregatu - tłumaczy Ewa Litwin.