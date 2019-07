Dolnośląskie. Bus z pasażerami utknął między szlabanami na DK94

Bardzo groźna sytuacja na odcinku Zgorzelec - Bolesławiec na DK94 w województwie dolnośląskim. Wiozący pasażerów bus przewoźnika Jantur-Pieniążek utknął między rogatkami w chwili, gdy nadjeżdżał pociąg Kolei Dolnośląskich.

Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Wykroty (woj. dolnośląskie). Wszystko nagrał jeden z jadących za busem kierowców, który zamieścił film na Facebooku.

Na filmie widać busa między szlabanami. Widzimy też zbliżający się pociąg Kolei Dolnośląskich. Maszynista widział, co się dzieje na przejeździe, i zwolnił do najniższej prędkości. Do zderzenia nie doszło – kierowca busa znalazł dość miejsca, żeby się zmieścić między szlabanami a torami.