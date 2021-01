Dni wolne od pracy 2021. Sprawdź, kiedy wziąć urlop

Co roku zgodnie z przepisami mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy. To tzw. święta nakazane. Pierwszym takim świętem w 2021 roku był 1 stycznia czyli tradycyjnie Nowy Rok. Kolejnym ustawowo wolnym dniem od pracy jest Święto Trzech Króli, które przypada na środę 6 stycznia.

Dni wolne od pracy 2021. Kiedy wypadają święta?

Kolejne dni ustawowo wolne od pracy to Wielkanoc (4 kwietnia) i Poniedziałek Wielkanocny (5 kwietnia). W maju przypada Święto Pracy (1 maja - sobota)) i Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek), a 23 maja (niedziela) to Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki). 3 czerwca (czwartek) obchodzić będziemy Boże Ciało.

1 listopada (poniedziałek) to Dzień Wszystkich Świętych, a tradycyjnie 11 listopada (czwartek) Święto Niepodległości. To również dni wolne od pracy. Tak samo jak 25 i 26 grudnia (sobota i niedziela) czyli święta Bożego Narodzenia.

Dni wolne od pracy 2021. Kiedy wziąć urlop?

W 2021 roku jest kilka okazji do zaplanowania długiego weekendu. Pierwszą z nich jest 1-10 stycznia, gdzie wystarczy, wziąć cztery dni wolnego, a urlop wynosić będzie aż dziesięć dni. Na dłuższy wypoczynek będzie można sobie pozwolić też w maju. Wystarczy wziąć cztery dni wolnego (od 4 do 7 maja), by odpoczywać od 1 do 9 maja.