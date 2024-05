Dlaczego znikają apteki w Polsce? Jest wyjaśnienie

Według raportu "Rynek pracy w branży farmaceutycznej. Perspektywa 2024" ponad połowa magistrów farmacji zarabia powyżej 5700 zł na rękę, a prawie 60 proc. techników farmaceutycznych powyżej 3600 zł. Prawie jedna trzecia ankietowanych nie otrzymuje premii. To wynagrodzenia zbliżone do tych, jakie dziś można uzyskać w sieciach handlowych, gdzie nie trzeba się legitymować takim wykształceniem jak do pracy w aptece.