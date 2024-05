Tabletka "dzień po". "Nie znam farmaceuty, który by się odważył"

Do poniedziałku wojewodzie oddziały NFZ odnotowały zaledwie 16 wniosków o przystąpienie do pilotażu ws. antykoncepcji awaryjnej - podaje PAP, powołując się na "DGP". "Do wczoraj do wojewódzkich oddziałów NFZ wpłynęło 16 wniosków o przystąpienie do pilotażu przepisywania antykoncepcji awaryjnej w aptekach. Chodzi o tzw. tabletkę «dzień po» zawierającą hamujący lub opóźniający owulację, a przez to niedopuszczający do zapłodnienia, octan uliprystalu. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pilotażu można je składać od 1 maja, ale odzew jest jak na razie nikły" - informuje "DGP".