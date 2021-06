"Die Welt": Koniec uprzejmości - Merkel straciła cierpliwość do Polski

Brak konsultacji międzyrządowych uznany został przez stronę polską za afront, tym bardziej, że właśnie przypadała 30 rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. "Zamiast zaprosić do Berlina polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, strona niemiecka wysłała do Warszawy prezydenta federalnego Franka Waltera Steinmeiera, który zrealizował jedynie krótki program i wygłosił przemówienie. Z polskiego punktu widzenia była to degradacja" - czytamy w "Die Welt".