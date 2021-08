Deszcz i grzmoty nad Warszawą. Burze także w innych miastach

Burze nad Polską. Gdzie już grzmi?

Opady deszczu oraz burze pojawią się dziś głównie na północy i wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C, 22 st. C na północy do 25 st. C, 27 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na Pomorzu do 80 km/h.