Daniel Obajtek adoptował psa ze schroniska

Poza wręczeniem schronisku pieniędzy i 600kg kramy dla zwierząt Obajtek postanowił adoptować psa. - Napoleon zamieszka na terenie pewnej orlenowskiej posiadłości na terenie Płocka, bo to PKN Orlen, a nie ja, będzie właścicielem psa. Mieszkają tam już dwa inne psy. To Prezes i Baron. Napoleon będzie trzeci. Prywatnie uwielbiam zwierzęta. Mam ich dużo i niejednokrotnie decydowałem się na adopcję - czy to sam, czy z moim synem. On zresztą najchętniej przygarnąłby każde zwierzę ze schroniska. Ma po prostu dobre serce - powiedział prezes OKN Orlen w rozmowie z serwisem portalplock.pl.