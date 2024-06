Czym będzie zajmował się inżynier XXI w.? Odpowiedziami są nowości w programach studiów

Wiele uczelni, zwłaszcza technicznych dąży do tego, by kształcić inżynierów na miarę XXI w. Ich rolą będzie i jest poszukiwanie odpowiedzi na najróżniejsze wzywania, które stawia zmieniająca się rzeczywistość. W tym kontekście warto spojrzeć np. na ofertę edukacyjną Politechniki Krakowskiej. Uczelnia od niemal 80 lat kształci kadry inżynierskie i od początku swojej historii dba o to, by budować taką strukturę kwalifikacji, jakiej aktualnie potrzebuje rynek pracy. Kandydaci na studia mogą wybierać z ponad 30 kierunków, które tworzone są przy współpracy z przedsiębiorstwami, tak by młodzi inżynierowie wchodzący na rynek pracy posiadali kluczowe kompetencje. Politechnika Krakowska ciągle poszerza swoją ofertę dydaktyczną o takie właśnie studia. Nowościami tegorocznej rekrutacji są biotechnologia przemysłowa, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju, informatyka materiałowa oraz energetyka jądrowa. Te kierunki to doskonały przykład na to, że tok kształcenia w polskim systemie edukacji musi ciągle ewoluować i dostosowywać się do nowych sytuacji zawodowych.