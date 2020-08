Czechy. Tragedia w Bohuminie, w pożarze zginęło 11 osób, w tym trójka dzieci. 54-latek z zarzutami

Do tragicznego pożaru doszło w sobotę po południu na 11. piętrze bloku mieszkalnego w miejscowości Bohumin . Jak wynika z ustaleń śledczych, 54-latek miał celowo podpalić jedno z mieszkań. Mężczyźnie przedstawiono zarzut morderstwa oraz spowodowania ogólnego zagrożenia dla ludzi i mienia.

Media sugerują, że powodem podpalenia mieszkania przez 54-latka były spory rodzinne. Wszystko wskazuje na to, że oskarżony był spokrewniony z niektórymi ofiarami. Co więcej, do tragedii miało dojść podczas przyjęcia urodzinowego.