Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ogromny pożar w Adżmanie, niedaleko Dubaju

Jak podają media, do pożaru doszło około godziny 18:30 czasu lokalnego. Ogień wybuchł na targu w przemysłowej dzielnicy Adżmanu. Ewakuowano pobliski szpital, a strażacy walczyli z żywiołem do godziny 21 czasu lokalnego.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Do tej pory targ był zamknięty z powodu epidemii koronawirusa, wcześniej był popularną atrakcją turystyczną.

Tymczasem do olbrzymiej eksplozji doszło we wtorek około godziny 18 czasu lokalnego w Bejrucie. Ogromne kłęby dymu i wybuchy pojawiły się w magazynach portowych w pobliżu centrum stolicy Libanu.

W wyniku eksplozji ponad sto osób zmarło, kilka tysięcy jest poszkodowanych. Służby pod gruzami szukają mieszkańców Bejrutu. Pomoc dla Bejrutu spływa z całego świata, również z Polski. Zgodnie z zapowiedzią polskiego rządu i resortu spraw zagranicznych, do Bejrutu ruszy polska misja ratunkowa. Strażacy będą pomagać ludności Libanu po wybuchu w stolicy, do jakiego doszło we wtorek wieczorem. W Bejrucie ma zostać wprowadzony stan wyjątkowy.