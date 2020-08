Wybuch w Bejrucie. MSZ wysyła misję ratunkową. Do Libanu poleci 54 ratowników

Strażacy, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, jeszcze w środę wylecą do Libanu, gdzie będą działać na terenie Bejrutu (stolicy kraju - przyp. red), w którym we wtorek pod wieczór doszło do potężnego wybuchu, w którym zginęło co najmniej 135 osób, a rannych zostało blisko 4000.