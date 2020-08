Bejrut. Potężny wybuch w centrum miasta

Co najmniej 10 osób zginęło, a wiele jest rannych - przekazał resort zdrowia. Wśród zabitych ma być jeden z przywódców centro-prawicowej "Libańskiej Falangi" Nizar Najarian. Pojawiają się także pierwsze doniesienia o przepełnionych szpitalach w stolicy kraju. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że lekko ranne zostały żona i córka premiera Libanu. Lokalni dziennikarze informują o kompletnym chaosie, akcji ratunkowej i martwych na ulicach.

Źródłem eksplozji - jak informuje libański dyrektor generalny ds. bezpieczeństwa - nie były fajerwerki a magazynowany materiał silnie wybuchowy. "Wybuch został spowodowany saletrą sodową, którą skonfiskowano ze statku ponad rok i umieszczono w magazynie" - przekazują źródła zbliżone do służb bezpieczeństwa. Dodatkowo dyrektor generalny libańskiej służby celnej przekazał, że w porcie doszło do wybuchu "ton azotanu".

Libański rząd ogłosił środę jako dzień narodowej żałoby w intencji ofiar i rannych po eksplozji w porcie. "Prezydent wydał rozkaz wojskom do patrolowania ulic Bejrutu w miejscu wybuchu, a także na przedmieściach stolicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa" - przekazała Narodowa Agencja Informacyjna.

Bejrut. Potężny wybuch w porcie. "Izrael nie ma z tym nic wspólnego"

Na ten moment brak jakichkolwiek wiadomości, aby polscy obywatele ucierpieli na skutek eksplozji, do której doszło we wtorek w stolicy Libanu Bejrucie - poinformował na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Władze informują o wielkich szkodach nawet w promieniu 10 kilometrów od wybuchu. Póki co nic nie wskazuje na atak. "Izrael nie ma i nie miało nic do czynienia z tym incydentem" - przekazał anonimowo jeden z izraelskich urzędników w rozmowie z Al Jazeerą. Jak wskazuje BBC - do eksplozji doszło na kilkadziesiąt godzin przed werdyktem w spawie zabójstwa byłego premiera Rafika Haririego w 2005 roku.