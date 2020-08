Czechy. Tragiczny pożar w bloku w Bohuminie. Nie żyje 11 osób, wśród nich są dzieci

Do tragicznego pożaru doszło w bloku w miejscowości Bohumin, położonym na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, tuż przy granicy z Polską.

Pierwsze ustalenia wskazują na to, że przyczyną pożaru było podpalenie. Policja zatrzymała podejrzanego. Czeskie media informują o tym, że w rodzinie, której mieszkanie spłonęło, doszło do kłótni. "Jeden z lokatorów miał rozlać benzynę i ją podpalić" - podaje reportera dziennika Právo. Z kolei według serwisu iDNES.cz, jest to najtragiczniejszy w skutkach pożar odnotowany w kraju od 30 lat.