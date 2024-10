Czarne chmury nad byłym ministrem? Jest zawiadomienie do prokuratury

Dokumenty trafiły do prokuratury

Spółka przekazała, że zgromadzony materiał był podstawą do złożenia 23 października zawiadomienia do Prokuratury Krajowej w Warszawie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. "na podjęciu działań prowadzących do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez NASK S.A. na rzecz byłego ministra Janusza Cieszyńskiego oraz na działaniach lub zaniechaniach wbrew spoczywającym na poszczególnych osobach obowiązkach, których skutkiem może być wyrządzenie znacznej szkody majątkowej NASK S.A w kwocie do 750 601,54 zł".