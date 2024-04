Wraca sprawa respiratorów. Zapowiadają zawiadomienie ws. Cieszyńskiego

Afera z zakupem respiratorów

W kwietniu 2020 r. resort zdrowia podpisał umowę na dostawę 1241 respiratorów za łączną kwotę 44,5 mln euro (ok. 200 mln zł) z należącą do handlarza bronią firmy E&K z Lublina. Zaliczka w wysokości 35 mln euro, czyli ok. 160 mln zł, została przelana na konto E&K już kilka godzin po podpisaniu umowy. W terminie dostarczono 200 urządzeń. Dopiero później sprowadzono kilkaset kolejnych, ale ministerstwo nie chciało ich już odebrać. W lipcu 2023 r. do Polski dotarła informacja, że biznesmen nie żyje - jego ciało znaleziono w mieszkaniu w Tiranie, stolicy Albanii.