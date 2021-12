W święta wszystkie drogi prowadzą do domu. Jak potoczą się losy bohaterów świątecznego podcastu Coca-Cola?

To już ostatnia część podcastu "Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania". Jak zakończą się perypetie bohaterów? Joanna i Oleńka przygotowują się do kolejnych świąt bez Szymona, jednak nie mogą przypuszczać, jak wielką niespodziankę planuje dla nich los. Tymczasem Szymon odzyskuje pamięć i postanawia jak najszybciej nadrobić stracone lata, kiedy nie było go wśród najbliższych. Cezary Sarna dzięki swoim podstępom osiągnął to, o czym marzył – ma zakład zegarmistrzowski, ale czuje się samotny. Święta to także czas refleksji i podsumowań, a te w przypadku szefa przestępczej szajki wypadają dość blado. Na szczęście nigdy nie jest zbyt późno, żeby zmienić swoje postępowanie i otworzyć się na innych ludzi. Dla Cezarego tegoroczne święta będą zaskakującym odkryciem, że czynienie dobra przynosi wiele radości. Do tego jeszcze okaże się, że ma jednak wokół siebie oddanych przyjaciół – czy może być lepszy prezent niż bliscy, którym na nas zależy? Największy powód do radości będą mieli jednak główni bohaterowie, ale o tym przekonacie się, słuchając czwartego, ostatniego odcinka serialu.