Najważniejsze, to nie tracić nadziei. Czy Joanna i Szymon znów będą razem? Posłuchaj trzeciego odcinka audioserialu "Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania"!

W trzeciej części świątecznego podcastu będziemy poznawać kolejne wydarzenia z przeszłości, które doprowadziły do nieoczekiwanej rozłąki głównych bohaterów. Po zaginięciu Szymona Joanna znajduje wsparcie w swoich rodzicach, którzy na co dzień mieszkają w Nowym Jorku. Bliscy przekonują dziewczynę, żeby zostawiła życie w Polsce i zamieszkała z nimi. Joanna jednak nie chce słyszeć o takim rozwiązaniu. Wciąż wierzy, że pewnego dnia w drzwiach mieszkania pojawi się Szymon i wreszcie pozna Oleńkę, swoją córeczkę (Karolina Bacia). W tym samym czasie bohater przybywa do Trójmiasta i na widok mijanych miejsc, budynków, obiektów powoli wraca mu pamięć. Szymon trafia do warsztatu zegarmistrzowskiego swojego ojca i ze zdumieniem odkrywa, że pracownia ma już nowych właścicieli. Sarna oraz jego pomagierzy Żaba (Rałał Zawierucha) i Bocian (Sebastian Stankiewicz) niechętnie udzielają mu odpowiedzi na pytania o ojca i ukochaną. Mimo to mężczyzna zaczyna przypominać sobie wydarzenia ostatnich lat i postanawia, że musi jak najszybciej odnaleźć bliskich. Czy znajdzie Joannę i ojca? Przekonasz się o tym z trzeciego odcinka podcastu.