Ciała 5 studentów upchnięte w aucie. Żałoba na Uniwersytecie Latina

Meksykańskie władze poinformowały w poniedziałek o odnalezieniu samochodu z pięcioma ciałami studentów Uniwersytetu Latina - informuje Associated Press. Młodzi mężczyźni zostali znalezieni w niedzielę w wiejskiej okolicy na obrzeżach miasta Celaya w północno-środkowym Meksyku. W ostatnich latach na tym obszarze dochodziło do licznych aktów przemocy ze strony karteli narkotykowych. Gubernator stanu Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, zobowiązał się do przeprowadzenia "wyczerpującego" śledztwa w sprawie zabójstw.