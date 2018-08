Chełm Śląski. Strażacy uratowali egzotyczną jaszczurkę

Zazwyczaj strażacy z drzew muszą zdejmować koty, jednak funkcjonariusze z Chełma Śląskiego stanęli przed zdecydowanie bardziej nietypowym wyzwaniem. Tym razem na gałęzi czekała na nich iguana, która uciekła właścicielowi.

Strażacy dostali zgłoszenie, że na na drzewie przy ul. Wołodyjowskiego jest duża jaszczurka. Wezwani na miejsce strażacy zdjęli ją z drzewa i przekazali właścicielowi. Cała operacja trwała ok. 30 minut.

Iguany pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej. Są roślinożerne, a długość ich ciała dochodzi nawet do 1,5 metra. Najlepiej czują się w temperaturze od 26 do 35 st. C, więc upalna aura na dworze z pewnością sprzyjała iguanie ze Śląska.