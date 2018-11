Chełm: 14-latek potrącony przez pociąg. Zmarł na miejscu

Tragedia na stacji kolejowej w Chełmie. Zginął 14-letni chłopiec. Potrącił go skład lokomotyw jadących w stronę Dorohuska.

Do tragedii doszło między tzw. przejazdem kowelskim a dworcem Chełm Główny ok. godz. 5.40 - informuje kurierlubelski.pl

Policjanci pod nadzorem prokuratora starają się ustalić, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia. Na razie wiadomo, co chłopiec robił o tej porze na torowisku. Nie można też stwierdzić jednoznacznie czy było to samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek. Prokurator zarządził sekcję zwłok.