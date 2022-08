Chciał utopić kobietę w fontannie. Przechodnie ruszyli na ratunek

Na nagraniu widać, jak najwyraźniej pijany mężczyzna trzyma kobietę za włosy i próbuje zanurzyć jej głowę w wodzie. Wokół niebezpiecznego incydentu szybko zbiera się tłum obserwatorów, który próbuje wymóc na mężczyźnie, by ten puścił swoją ofiarę, ten jednak nic sobie z tego nie robi. Dopiero stanowcza interwencja innego mężczyzny, który wskakuje do fontanny, zaczyna przynosić efekty. Łapie on napastnika w pasie. Wtedy do akcji wkracza kolejna osoba, która zadaje wzburzonemu 52-latkowi serię ciosów. Dopiero wtedy mężczyzna zwalnia uścisk i puszcza włosy poszkodowanej, której udaje się uciec z fontanny.