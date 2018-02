Chciał sprzedać telefon policjantom. Zapomniał, że może grozić mu kara

50-latek proponował krakowskim policjantom z prewencji telefon po bardzo atrakcyjnej cenie. To wzbudziło czujność mundurowych.

Zaskoczeni policjanci wylegitymowali mężczyznę. Sprawdzili też czy telefon nie jest kradziony. I w tym momencie 50-latek pożałował swojej próby zarobienia pieniędzy. Policjanci stwierdzili, że telefon pochodzi z kradzieży z włamaniem, do której doszło tego samego dnia.

Mężczyzna tłumaczył, że nie ukradł telefonu. Stwierdził, że chwilę wcześniej kupił go od przypadkowego mężczyzny. Jednak po transakcji pomyślał, że to nie był dobry zakup i postanowił go sprzedać następnej osobie. Akurat obok przechodzili policjanci.