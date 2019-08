Chcesz kupić auto? Sprawdź w internecie jego historię

Znajdujesz ogłoszenie marzeń: auto garażowane, o niewielkim przebiegu, od pierwszego właściciela, bezwypadkowe. Od razu chcesz podpisać umowę? Powoli! Najpierw prześledź jego historię.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło specjalny serwis www.historiapojazdu.gov.pl. Z usługi może skorzystać każdy, kto planuje kupno używanego samochodu, motocykla lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Serwis cieszy się dużą popularnością. Rocznie sprawdzanych jest ponad 100 mln aut.

Wystarczy, że w serwisie wpiszemy dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (poprośmy o nie właściciela samochodu, jeśli ma dobre intencje na pewno nie będzie to dla niego problemem). Potrzebujemy numeru rejestracyjnego, numeru VIN i daty pierwszej rejestracji. Gdy już to mamy, wystarczy, że klikniemy w "sprawdź pojazd". Gotowe!

Tu także potrzebujemy podstawowych danych pojazdu oraz Profilu Zaufanego do logowania. Co to takiego? Bezpłatne narzędzie potwierdzające naszą tożsamość i umożliwiające dostęp do serwisów administracji publicznej, dzięki któremu sprawy urzędowe możemy załatwić online.